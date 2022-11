Dragon Ball Z: diventate come Freezer nel divanetto ispirato all'Imperatore del Male

Il merchandising di Dragon Ball Z è uno dei più prolifici al mondo visto che il capolavoro di Akira Toriyama ha contribuito ad arricchire la cultura nipponica. Non è raro, infatti, che diverse compagnie realizzano oggetti a dir poco geniali ed ispirati proprio alla mitica serie.

Freezer è l'Impetratore Galattico, un malvagio essere che semina distruzione e terrore in giro per il settimo universo. Le sue azioni vennero inizialmente bloccate da Goku, e da Trunks del Futuro in un secondo momento, anche se diversi guerrieri si sono battuti contro il potente avversario prima di loro.

Freezer vanta di diverse forme nel suo arsenale, una più forte dell'altra, e proprio ad una di esse una compagnia ha realizzato un particolare oggetto di merchandising. La sua prima forma, quella che lo vede di bassa statura e spesso all'interno di una capsula, è stata il bersaglio dell'azienda che ha voluto realizzare un divanetto ispirato proprio a quella speciale navicella. Si tratta infatti di una sorta di poltroncina nel quale chiunque può rilassarsi al suo interno o addirittura vedere un film grazie allo spazio per alloggiare il telefonino. La geniale idea è già in vendita in Giappone al costo di circa 30mila yen (200 euro al cambio attuale).

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare divanetto, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.