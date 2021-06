Dragon Ball Z: il doppiaggio porteghese dell'anime vi rallegrerà la giornata

Il doppiaggio italiano, salvo qualche caso, è davvero straordinario e le abilità attoriali dei doppiatori nostrani sono riconosciute in tutto il mondo: la voce di Paolo Torrisi in Dragon Ball Z, la risata di Light in Death Note ma anche quella di Ragnar in Vikings, grazie a Maurizio Merluzzo, sono tutte icone di talenti apprezzati ovunque.

Di tanto in tanto, infatti, le varie community di Reddit ne approfittano per riportare in auge alcuni momenti esilaranti di alcuni doppiaggi, su tutti quello portoghese di Dragon Ball Z o quello spagnolo di ONE PIECE. Ma è proprio il primo di questi a tornare virale ogni qualvolta che viene riproposto in rete, merito soprattutto di alcune voci davvero tutte da ridere.

A tal proposito, un fan ha recentemente condiviso una clip con alcune brevi ed esilaranti scene dell'anime di Dragon Ball in doppiaggio portoghese, l'ideale per strapparvi una risata e migliorarvi la giornata. E perché no, per apprezzare ancora una volta tutto il talento degli attori nostrani. Ad ogni modo, potete recuperare il video in questione tramite il rimando in calce alla notizia.

Ma a proposito di autori di fama internazionale, sapevate che Zack Snyder è un fan di Dragon Ball e che lavorerebbe con piacere ad un live action del capolavoro di Akira Toriyama? E voi, invece, conoscevate il doppiaggio portoghese di DBZ? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.