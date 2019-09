Dragon Ball Z: il doppiatore originale di Vegeta canta la sigla giapponese al karaoke!

Mentre i doppiatori inglesi di Dragon Ball Z affrontano le conseguenze dei leak audio di qualche giorno fa, quelli giapponesi sembrano decisamente godersi il calore dei fan, visto quanto mostrato nel video in calce all'articolo. Durante il Crunchyroll Expo 2019 infatti, il doppiatore di Vegeta Ryo Horikawa sembrerebbe essersi decisamente scatenato.

Come potete notare nella breve clip condivisa dall'utente Twitter @nameoftheyear infatti, il sessantenne Ryo Horikawa ha deciso di esibirsi cantando la sigla originale di Dragon Ball Z, intitolata "Cha-La Head Cha-La".

Nonostante nella sua longeva carriera abbia ricoperto più ruoli, Horikawa è sempre stato riconosciuto in Giappone come il doppiatore di Vegeta. L'attore ha prestato la sua voce al Principe dei Saiyan per la prima volta nel lontano 1989, ed è sempre tornato al lavoro per ogni sequel, compresi i non canonici Dragon Ball GT e Super Dragon Ball Heroes.

La prima sigla di Dragon Ball Z, Cha-La Head Cha-La, venne utilizzata nei primi duecento episodi della serie televisiva e nei primi nove film legati alla serie. Cantato da Hironobu Kageyama, il singolo riuscì a vendere circa un milione e mezzo di copie nel solo Giappone, diventando in poco tempo una delle hit più prolifiche del Paese del Sol Levante.

E voi cosa ne pensate? Siete più affezionati a questa sigla o a quella italiana? Fatecelo sapere nei commenti! Se siete fan di Dragon Ball inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa bellissima stanza per bambini a tema.