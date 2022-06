Dragon Ball Z: un doppio cosplay di C18, eccola con i suoi due outfit più famosi

La saga degli androidi segnò un nuovo ciclo in Dragon Ball Z. Dopo la durissima saga su Namek che vide confrontarsi Goku e Freezer, in quel momento i due esseri più forti dell'intero universo, Akira Toriyama decise di riportare tutto sulla Terra e di riportare in auge un gruppo di nemici che sembrava dimenticato da tanto tempo.

Il Red Ribbon comandato dal generale Red era scomparso, ma qualche membro resisteva nell'ombra. Il Dottor Gelo decise di dare inizio alla propria vendetta approfondendo il programma androidi, che erano già stati intravisti col progetto C8 alias Ottone. Le sue creature più forti sono riuscite a seminare terrore per la Terra e per questo Trunks è tornato indietro nel tempo per avvisare suo padre e gli altri guerrieri Z.

Con questo processo, dopo il Dottor Gelo, è arrivato il debutto dei cyborg C17 e C18, due gemelli androidi che poi passeranno al fianco dei protagonisti di Dragon Ball. Soffermiamoci sulla gemella: bionda, occhi azzurri e uno sguardo che subito ammalia Crilin. Melissa Lissova si concentra su di lei per creare due cosplay di C18 con due abiti diversi, il primo e il secondo che vediamo in Dragon Ball Z.

In basso ci sono le due immagini, quale versione vi piace di più? E sapevate qual è il vero nome di C18?