Dragon Ball Z doveva finire con la Saga di Freezer: verità o falso mito?

Sono passati quasi 40 anni dal debutto del primo capitolo di Dragon Ball, eppure lo shonen di Akira Toriyama è ancora in corso d'opera con il midquel Dragon Ball Super. Sapete però che ci fu un momento in cui Akira Toriyama fu vicino a dire basta? Dragon Ball doveva finire con la Saga di Freezer, verità o falso mito?

Da anni tra gli appassionati si è sparsa la voce che Dragon Ball Z si sarebbe dovuto concludere con la fine della Saga di Freezer e che furono gli editor di Shueisha a costringere l'autore a proseguire la serie, visto il successo tra il pubblico. Ma perché si è arrivati a una tale teoria?

La Saga di Freezer è il momento che cambia Dragon Ball. Goku raggiunge lo stadio leggendario di Super Saiyan, Vegeta viene ucciso evidenziando la sua fragilità interiore, il tiranno Freezer viene sconfitto, mentre Gohan, Bulma e tutti gli altri personaggi fuggono incolumi da Namecc proseguendo i loro giorni sulla Terra. Questo, per una qualsiasi storia, rappresenta il finale perfetto. Eppure Akira Toriyama non ha mai avuto intenzione di concludere Dragon Ball con la Saga di Freezer.

La testimonianza di ciò si può trovare in una vecchia intervista rilasciata su Jump Gold Selection circa in concomitanza con il finale dell'arco narrativo di Namecc. Ai tempi, Toriyama affermò che pur avendo lavorato per così tanto tempo e così duramente a Dragon Ball Z non aveva ancora voglia di farla finita.

In realtà ci fu davvero in cui Toriyama pensò di chiudere Dragon Ball, ma ciò non avvenne con la Saga di Freezer. Il finale originale a cui l'autore aveva pensato è il momento in cui Goku e Bulma trovano le Sfere del Drago durante la loro prima avventura. Durante il terzo anno di serializzazione di Dragon Ball, Toriyama-sensei pensò di aver già dato tutto, ma gli editor di Weekly Shonen Jump lo convinsero a proseguire la storia, divenuta poi un mito.