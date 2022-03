Dragon Ball Z: il Drago Shenron in questo enorme tatuaggio da 10 e Lode

Solo 4 anni fa debuttava l'ultimo episodio di Super, il sequel di Dragon Ball Z. Da ormai oltre vent'anni, infatti, il capolavoro di Akira Toriyama continua ad accompagnare la crescita di intere generazioni di appassionati e, alla luce dei progetti in cantiere per TOEI Animation, sembra destinato a proseguire in questa impresa.

La saga di Dragon Ball si compone di un pubblico di milioni di appassionati che quotidianamente condividono le loro creazioni con una community di fan. Tra i seguaci dell'opera, inoltre, ci sono anche celebrità come il calciatore Aubameyang che, in una delle sue ultime partite col Barcellona, ha festeggiato un goal emulando l'iconica posa del teletrasporto di Goku.

Ma oltre ad omaggi in diretta televisiva, vi sono altre tipologie più indelebili di iniziative originali come i tatuaggi. Un appassionato del capolavoro di Akira Toriyama, un certo KaosKrysis, ha condiviso recentemente su Reddit il suo ultimo tatuaggio. Il fan, infatti, si è e fatto tatuare una riproduzione del drago Shenron che parte dal braccio sino a raggiungere il pettorale sinistro.

In molti hanno apprezzato questo tattoo, sottolineando l'ottima cura e la resa fedele dei dettagli anche nella colorazione. In ogni caso, potete dare un'occhiata voi stessi al risultato in questione tra gli allegati in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo tatuaggio a tema Dragon Ball, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.