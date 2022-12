Dragon Ball Z: un lungo Drago Shenron in questa figure da oltre 500 euro

Inizialmente Dragon Ball nasce come la storia di un banale viaggio alla ricerca delle sfere del drago, mitici oggetti in grado di evocare il Drago Shenron, un essere in grado di esaudire un desiderio. Akira Toriyama, per lui, ha inoltre immaginato uno spettacolare character design.

Secondo alcuni indizi provenienti dalle riviste di Toriyama, il Drago Shenron è una creatura molto antica, forse addirittura risalente intorno all'era Tokugawa del 1600. Ad ogni modo, la sua figura era inizialmente accerchiata da un'aura di mistero e curiosità viste le sue capacità di esaudire desideri, necessità in seguito divenuta sempre meno utile per i protagonisti durante il proseguo dell'opera.

In ogni caso, il suo spettacolare aspetto è stato omaggiato recentemente da YOYO Studio in un epico modellino in scala di 53 cm di altezza, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae Shenron arrotolato tra le nuvole. Si tratta di un modellino ricercato in termini di dettagli tanto che il costo complessivo della statuetta ammonta a 550 euro. La spedizione non si farà però attendere visto che la consegna è attesa già durante il mese di gennaio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.