Dragon Ball Z: Dragon Garow Lee disegna uno splendido Gohan Super Saiyan

Con l'avvento di internet, i fan di tutto il mondo hanno potuto scambiarsi i propri lavori relativi alle opere che amavano, e Dragon Ball Z, che ha colpito intere generazioni, non poteva fare eccezione. Quindi è oramai un fiorire di disegni e cosplay, uno più bello dell'altro, ma dove ci sono sempre alcuni che risaltano per particolarità.

Un esempio è quello di Cell in versione samurai, ma tra i più famosi ci sono anche i disegni di Dragon Garow Lee, autore di Vita da Yamcha e che in tanti avrebbero voluto veder disegnare il manga di Dragon Ball Super. Molto prolifico su Twitter, il mangaka ha pubblicato una sua nuova illustrazione, relativa al personaggio di Gohan.

Ritratto in versione ragazzo come nella saga degli androidi, Gohan è in versione Super Saiyan con un vestito bianco in stile cinese, con una posa che fa pensare si stia preparando per uno scontro. Vi piace questo nuovo artwork di Dragon Garow Lee?

Dragon Ball Z è la seconda serie animata di Dragon Ball e adatta quei volumi del manga che contengono la saga dei saiyan, la saga di Freezer, la saga degli androidi e la saga di Majin Bu. Partita nel 29 aprile 1989, quest'anno l'anime Dragon Ball Z compie ben trent'anni, compleanno che ha portato con sé tantissime manifestazioni.