Dragon Ball Z, Dragon Garow Lee torna con una nuova art: Chichi è pronta a battersi

Oggi severa madre di famiglia, un tempo Chichi era una delle più promettenti artiste marziali. Le sue abilità in combattimento, mostrate nel corso dello scontro con Goku al 23° Torneo Tenkaichi, attualmente sono sopite, ma a risvegliarle ci ha pensato Dragon Garow Lee. Ecco l'ultimo sketch dell'artista!

A distanza di qualche tempo dalla sua ultima art, incentrata sulla battaglia tra Goku e Ginew di Dragon Ball Z, l'autore di Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha è tornato con un nuovo lavoro. Protagonista della sua ultima fatica, è una giovane Chichi pronta al combattimento.

Quando Chichi si batte con Goku al 23° Torneo Tenkaichi, è letteralmente furiosa. Il protagonista, che ancora non sapeva di essere un Saiyan, era reo di non ricordarsi la loro promessa. Quello, infatti, non fu il loro primo incontro, che avvenne invece quando i due erano ancora due bambini. Nonostante la loro giovane età, Goku erroneamente promise a Chichi di sposarla, una promessa mantenuta malgrado il malinteso.

La figlia dello Stregone del Toro, è attualmente madre di due figli, Gohan e Goten. Il primogenito, potrebbe essere il protagonista di una nuova trasformazione in Dragon Ball Super: Super Hero. In attesa di una comparsa nel prossimo lungometraggio anime, Chichi torna ai tempi della gioventù nell'illustrazione di Garow Lee. Lo sketch dell'artista, che trovate in calce all'articolo, la ritrae in posa da combattimento, pronta a sfidare qualsiasi pericolo.

Dopo l'isekai "Una Vita da Yamcha", l'autore non ha più avuto l'opportunità di approcciarsi ufficialmente al franchise, ma il suo amore per l'opera di Toriyama è indiscusso. Infatti, in passato ha realizzato anche un elettrizzante disegno di Majin Vegeta di Dragon Ball Z. Avrà mai l'occasione di cimentarsi in una nuova serie parallela di Dragon Ball?