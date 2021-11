Dragon Ball Z: avete mai visto queste due key visual ufficiali della Saga di Majin Buu?

Sono passati ormai tanti anni dal debutto di Dragon Ball Z e molte iniziative promozionali promosse da TOEI Animation e Shueisha sono ormai in larga parte perdute nei meandri dell'enorme storia del franchise. Eppure, di tanto in tanto, qualche storica immagine viene riportata alla luce grazie all'intervento dei fan.

Sono passati infatti oltre 30 anni da quando l'epopea di Akira Toriyama riprese nel formato televisivo grazie al sequel di Dragon Ball, seguito che secondo le idee iniziali del team doveva tra l'altro essere titolato a Gohan. Durante il corso della trasmissione, TOEI Animation rilasciò alcune locandine promozionali ufficiali per sponsorizzare la serie animata, alcune delle quali oggi dimenticate.

L'utente Canal Budokai è riuscito tuttavia a recuperare due vecchie key visual ufficiali datate nientemeno che al 1992, illustrazioni realizzare proprio per spingere la popolarità della Saga di Majin Buu. Le due locandine in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, mostrano nella prima tavola Goku e Vegeta con i loro rispettivi figli in Super Saiyan con l'aggiunta al lato di Piccolo. Discorso analogo per la seconda visual con l'eccezione di Gohan, che viene messo da parte, e di Goku in Super Saiyan 3.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste due illustrazioni, le avevate mai viste? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.