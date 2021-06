Dragon Ball Z e quell'easter egg a Star Trek, lo avevate mai visto?

Qualche tempo fa vi abbiamo svelato la routine lavorativa di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball, che passava molto tempo, forse troppo, davanti la televisione a guardare film e programmi. L'autore sembrerebbe così aver aggiunto successivamente, con la serie "Z" curata da TOEI Animation, alcuni brillanti easter egg.

Non mancano all'interno dell'anime, infatti, particolari citazioni ai capolavori mondiali, su tutti il film di Batman di Tim Burton con la presenza della Batmobile in un episodio di Dragon Ball Z. Ma non è l'unica citazione geniale all'interno della serie tv, dal momento che nel 23° episodio, più precisamente durante l'arrivo di alcuni elicotteri di alcune emittenti televisive per registrare lo scontro con Napa e Vegeta, appare un velivolo davvero particolare.

Oltre a non avere la forma di un vero elicottero, l'aeromobile nasconde un brillante easter egg proprio nel codice numerico inscritto sulla placca metallica. Quei codici, infatti sono gli stessi che caratterizzano la USS Enterprise (NCC-1701), la seconda astronave a curvatura della Flotta Stellare. Un omaggio particolare e nascosto estremamente bene che solo i fan più accaniti di Star Trek hanno forse notato ad una prima visione.

E voi, invece, eravate a conoscenza di questa citazione? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.