Dragon Ball Z: l'epica trasformazione in Super Saiyan di Goku in questa statua da 800 euro

C'è un preciso momento in cui ognuno di noi si è innamorato del franchise di Toriyama. Per alcuni coincide con l'inizio delle avventure del piccolo Goku, per altri con il combattimento con Vegeta, ma la scena che ha consacrato l'opera nell'olimpo degli shonen è la prima trasformazione in Super Saiyan durante la Saga di Freezer di Dragon Ball Z.

Il preciso istante in cui Goku si è trasformato in Super Saiyan è stato riproposto in un'epica statua da collezione realizzata dallo studio KDC. Furioso per la morte del suo migliore amico Crilin e per tutti i mali causati dalla cattiveria di Freezer, il protagonista pose fine alla battaglia contro il tiranno sfoggiando la tanto temuta trasformazione dalla chioma dorata.

Questa figure presenta dettagli notevoli, dalle ferite riportate sul corpo e sul viso durante lo scontro, fino ai vestiti lacerati, al tessuto dell'abito da combattimento e ai muscoli del protagonista. Ai piedi della statua, Goku si erge carico d'ira sui colli e sui mari tempestosi del Pianeta Namek.

Il pregiatissimo pezzo da collezione, già preordinabile, è disponibile in due varianti. Nella prima Goku indossa ancora la sottotuta blu e stringe il pugno destro pronto a colpire Freezer, mentre la seconda lo vede a petto nudo con le braccia distese lungo i fianchi. Il prezzo della statua è di ben 740 euro, ma per portare a casa la versione EX, che include entrambi i busti, il costo sale alla cifra di 840 euro. Cosa ne pensate di questa figure, e quali ricordi vi porta in dote? A proposito del tiranno spaziale, contiamo quante persone ha ucciso Freezer in Dragon Ball Z. Scopriamo quanti sono in realtà i membri della Squadra Ginew in Dragon Ball Z.