Dragon Ball Z: l'epicità delle fusioni tra Goku e Vegeta torna in due busti da collezione

La conclusione della prima parte della storia di Son Goku portò Akira Toriyama a voler introdurre nuovi elementi capaci di stravolgere la vita del protagonista ma anche donare più profondità all’universo narrativo. In Dragon Ball Z l’autore inserì molti elementi nuovi, come il concetto di fusione diretta o attraverso potenti artefatti.

Sebbene il nuovo corso della serie, che ha preso forma nel manga Dragon Ball Super e in due lungometraggi inseriti nel canone della storia, abbia introdotto molte trasformazioni, più o meno riuscite secondo la community, una delle grandi mancanze della storia di Super è proprio l’assenza delle due fusioni tra Goku e Vegeta, ormai diventate iconiche.

Da una parte abbiamo Vegeth, risultato della fusione tra i due protagonisti tramite gli orecchini Potara, grande stratega sul campo di battaglia, simpatico come Goku, e che non si fa problemi a provocare gli avversari schernendoli. Dall’altra abbiamo il risultato della danza di Metamor, ovvero Gogeta, diventato parte della continuity solo nel film Dragon Ball Super: Broly, che appare molto sicuro di sé e delle proprie capacità.

Aspettando di rivederli in azione nel manga, o nel prossimo film del franchise, gli artisti di Natsukashii Creation hanno annunciato l’arrivo sul mercato di due magnifici busti da collezione, resi alla perfezione, come potete vedere dalle immagini riportate nel post in calce. I busti, in scala 1:1, saranno disponibili al New York Comic Con 2023, una delle fiere più importanti relative al mondo dei fumetti, che si svolgerà tra il 12 e il 15 ottobre.

