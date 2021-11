Dragon Ball Z e l'errore di Crilin: il cambio abiti di cui quasi nessuno si è accorto

La saga di Freezer ha cambiato gli shonen manga per sempre. I livelli di epicità raggiunti da Akira Toriyama nella saga clou di Dragon Ball sono difficili da realizzare e in pochissimi altri ci sono riusciti. Nell'anime, l'effetto è più o meno identico, salvo però avere qualche scivolone ogni tanto con momenti filler e qualche errore.

Dopotutto fare gli animatori di un anime trasmesso settimanalmente non è semplice e coordinare il lavoro può rivelarsi ostico in certi frangenti concitati. Per questo capita - in Dragon Ball Z come in tanti altri anime - che a volte ci siano degli errori e disattenzioni. Qualcuna viene nascosta bene, qualcun'altra è quasi invisibile e soltanto con molta attenzione può essere notata.

È il caso di un cambio di abiti lampo effettuato da Crilin durante la saga di Freezer. Su Namek, durante la battaglia finale contro Freezer, ci sono l'umano, Gohan e Piccolo che si allontanano dal luogo dello scontro. Crilin indossa l'armatura di stampo saiyan che gli aveva dato Vegeta, soltanto che nel momento in cui si allontana, nella scena successiva, si nota come Crilin diventi arancione.

L'errore degli animatori è stato quindi quello di dimenticare che Crilin sta indossando l'armatura, realizzandolo invece con la classica divisa arancione della scuola delle tartarughe. Vi eravate mai accorti di questo problema? Anche in Dragon Ball Super capitano errori di traduzione e sviste che rischiano di cambiare il senso di una frase.