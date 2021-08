Dragon Ball Z, l'errore più grande di Goku: per quale motivo ha inviato Gohan contro Cell?

Durante tutto il proseguo di Dragon Ball Z, ma in realtà in parte anche con il sequel diretto, abbiamo assistito a diversi errori di Goku che a conti fatti non è maturato come ci si aspetterebbe dopo dozzine di combattimenti e innumerevoli volte in cui i suoi cari hanno rischiato la vita.

Ma quello che più di tutti resta il suo errore più grande, nonché un passaggio importantissimo per comprendere l'intero personaggio di Goku, è quando decide di gettare nella mischia contro Cell il suo stesso figlio, Gohan. Decisione sicuramente peggiore rispetto a quella intravista recentemente nella saga di Molo ma allo stesso tempo importante per comprendere meglio la caratterizzazione del protagonista.

L'orgoglio di Goku è stato talmente elevato da offuscare le sue capacità di giudizio e, allo stesso tempo, da mettere a repentaglio la vita del figlio. Nonostante alla fine avesse avuto ragione sulle capacità di Gohan, il nostro eroe non ha messo in conto che qualcosa avrebbe potuto impedire al suo primogenito di riuscire nell'impresa, il tutto aspettandosi che agisse proprio come avrebbe fatto lui. In secondo luogo, e forse anche lo sbaglio più grave, è stato proiettare sulle spalle di Gohan tutte le proprie aspettative, esperienze, e il suo stesso carattere di gran lunga diverso da quello del figlio. In questo modo, Goku non si è reso conto di forzare la sua volontà su qualcuno che non era di fatto un guerriero con la medesima mentalità.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'errore più grave del protagonista, siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.