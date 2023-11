Dragon Ball Z: l'esilarante live-action che riassume la saga dei Saiyan in 5 minuti

Dragon Ball Z è uno degli anime più amati e popolari di tutti i tempi. La serie che racconta le avventure di Goku e dei suoi amici, ha appassionato generazioni di fan in tutto il mondo. In molti continuano a rendere omaggio all'opera di Toriyama: alcuni disegnando fan art, alcuni facendo cosplay ed altri con improbabili adattamenti live-action.

Vi ricordate il trailer del live-action di Dragon Ball Z pubblicato sul canale dei Mega64? Dal 20 Novembre è disponibile l'episodio completo che ripercorre tutta la saga dei Saiyan in 5 minuti.

Già dalle immagini del trailer si potevano intuire i toni sarcastici ed un po' trash della produzione in stile "amatoriale". Se spesso gli adattamenti live-action degli anime fanno ridere per i motivi sbagliati, questo "episodio riassuntivo" di Dragon Ball Z ci riesce con delle trovate tanto bizzarre quanto simpatiche. Goku e Vegeta indossano infatti delle parrucche stravaganti e delle tute terribili, i costumi e gli effetti speciali sono volutamente di bassa qualità e, come ciliegina sulla torta, le sfere del drago non sono altro che palle da basket dipinte di bianco.

D'altro canto, ognuno omaggia la sua serie anime preferita nella maniera che ritiene più opportuna. C'è chi crea fantastiche animazioni in CG dando vita allo scontro Rufy vs Kaido di One Piece in live-action, e chi preferisce la leggerezza di un video amatoriale, riuscendo forse a regalare più di una risata. Guardatelo e fateci sapere se vi ha strappato almeno un sorriso!