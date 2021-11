Dragon Ball Z: un'esilarante vendetta nel nuovo spot promozionale di Legends

L'inizio dei Dragon Ball Z mostra l'arrivo sul pianeta Terra di una delle navicelle spaziali utilizzate dai Saiyan. Il primo essere umano ad assistere all'esplosivo atterraggio di Radish, è diventato un personaggio iconico, ottenendo il nome di contadino con il fucile all'interno della community.

A gran sorpresa quello che è considerata pressoché una comparsa, sia all'interno del manga originale di Toriyama, che nell'adattamento animato, ha guadagnato il ruolo di protagonista assoluto nell'ultimo spot televisivo per promuovere il videogioco mobile Dragon Ball Legends, andato in onda unicamente in Giappone. Nel video, che trovate ad inizio pagina, il contadino si diverte a ripercorrere gli eventi principali della saga dei Saiyan, vendicandosi con grande soddisfazione di Radish.

Una trovata pubblicitaria che ha divertito numerosi appassionati, a tal punto da richiederlo come combattente all'interno di Legends, considerando che il contadino è il primo personaggio di cui gli spettatori vengono a sapere il livello di combattimento, pari a 5, individuato dallo scouter di Radish stesso. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa nella sezione commenti.

