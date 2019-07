Dragon Ball Z: ecco gli esilaranti Funko Pop dedicati a Gotenks

Ieri vi abbiamo mostrato il Funko Pop dedicato al mondo di Dragon Ball più costoso in assoluto, con protagonista il principe dei saiyan Vegeta. Oggi, a sorpresa, sono stati messi in commercio due bellissimi pupazzetti dedicati a Gotenks, la fusione di Goten e Trunks.

Le due statuette però, visibili in calce, non raffigurano l'eroe nato dalla fusione perfetta. Il primo dei due, quello in sovrappeso, raffigura Gotrunks (nome italiano), nato per via di un errore compiuto da Goten durante il ballo della fusione. Il secondo, decisamente troppo magro, raffigura Trunkten, il risultato di un errore di coordinazione compiuto durante il ballo da entrambi i saiyan.

I due Funko Pop non possono essere acquistati singolarmente, dunque il prezzo per accaparrarseli è di circa il doppio rispetto a quello di un normale collezionabile. Su Ebay, l'ammontare varia tra i 50 e i 75 dollari più le spese di spedizione.

Per chi non ne fosse a conoscenza, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Viniyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

Se siete fan di Dragon Ball inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata al riassunto del panel tenutosi al San Diego Comic-Con 2019.