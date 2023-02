Dragon Ball Z: l'esplosione finale di Vegeta in questa statua epica

Ci sono momenti che non verranno mai dimenticati. La loro epicità infatti li ha portati a essere immortali, e non importa quale sia la loro provenienza. E Dragon Ball di questi momenti ne ha tanti, dalla trasformazione di Goku in Super Saiyan, passando per la sconfitta di Cell al momento del sacrificio di Majin Vegeta.

Durante la saga di Majin Bu, Babidi riesce a controllare Vegeta, risvegliando l'istinto saiyan che si era sopito. Da qui si scatena una serie di eventi che porterà Majin Vegeta a battersi con Goku Super Saiyan 2 in un combattimento unico nel suo genere. Tuttavia per il principe dei saiyan il destino è stato gramo. Dopo aver capito ciò che aveva fatto, inganna Goku e si dirige nel luogo dove è stato risvegliato Majin Bu. L'enorme demone grasso però è fin troppo forte e non può nulla, così decide di ricorrere alla sua arma più potente: un estremo sacrificio esplosivo.

La sua esplosione finale, in cui Vegeta si autodistrugge per sconfiggere Bu - cosa che però purtroppo non riesce come sperato -, è diventata un momento iconico nella serie e nella cultura pop. A celebrazione di questo momento, molte statue dedicate a Majin Vegeta e alla sua esplosione finale sono state create.

Il sacrificio di Majin Vegeta è raffigurato in questa statuetta realizzata da BT Studio. L'urlo di Vegeta, con tuta blu, capelli biondi e la M di Majin sulla fronte è disponibile al prezzo di 295 completo, ovvero includendo anche la base che sorregge il personaggio, mentre è disponibile anche la versione senza la base a soli 195€. Alta 35 centimetri, questa statuetta è l'ideale per ogni fan del principe dei saiyan.