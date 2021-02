Dragon Ball Z: Bu malvagio torna all'attacco in questo Funko Pop metallico

Gli antagonisti di Dragon Ball Z sono i più amati dal pubblico, nonché i più gettonati quando si parla di statuette e collezionismo. Uno di essi, Bu malvagio, è il protagonista di una particolarissima Funko Pop in edizione limitata.

Evil Bu è l'incarnazione di tutta la malvagità presente in Majin Bu, nonché il suo esatto opposto. Infatti, oltre a essere spietato, a differenza del roseo e paffuto Bu buono, Evil Bu presenta un corpo longilineo, un viso scavato per l'eccessiva magrezza e un colore pallido tendente al violaceo.

Sebbene in Dragon Ball Super Majin Bu faccia parte dei Guerrieri Z e la sua entità malvagia si sia reincarnata in Ub, Evil Bu è tornato all'attacco in un particolare Funko Pop in metallo realizzato in esclusiva per Funimation.

Tuttavia, i fan non sembrano essere contenti di questo nuovo arrivo. Come è possibile notare dai Tweet in calce alla notizia, Funko aveva in precedenza già lanciato un Pop praticamente identico. L'unica differenza tra questa novità e il modello precedente è il colore metallico, che però non differisce troppo da quello originale. E voi cosa ne pensate di questa figure, avreste preferito una posa inedita dato che si tratta di una versione esclusiva? Ecco a voi l'epica trasformazione in Super Saiyan di Goku in questa figure di Dragon Ball Z da 800 euro. Venom incontra i villain di Dragon Ball Z, tra cui anche Kid Bu, in queste spettacolari illustrazioni.