Dragon Ball Z: tutte le evoluzioni di Majin Bu in una splendida statua in resina da €800

SHK Studio ha recentemente mostrato la quarta statuetta originale realizzata in onore dei personaggi di Dragon Ball Z, appartenente alla cosiddetta "Lifetime Series". Dopo Cell, Gohan e Freezer, è finalmente arrivato il turno di uno dei migliori antagonisti dell'intera serie, il demone rosa Majin Bu.

La statuetta in resina è disponibile al preorder per ben 790 euro e verrà spedita nel corso dell'anno corrente. Per il momento le specifiche non sono ancora state rivelate, ma generalmente ogni pezzo viene spedito con un art box e il modellino di un personaggio. Ogni pezzo della serie viene prodotto in edizione limitata, e di conseguenza è difficile accaparrarsene uno, nonostante il prezzo elevato.

La statuetta, alta 60 centimetri, mostra tutte le trasformazioni più forti di Majin Bu, ed include anche alcune brillanti citazioni al percorso dell'antagonista, tra cui il fumetto sfogliato nella Stanza dello Spirito e del Tempo prima dello scontro con Gotenks e un biscotto ritraente Darbula. Il modellino di Ub sopra la Nuvola Speedy è in regalo con la statuetta.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di questi pezzi da collezione, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla statuetta di Gogeta di SFH Studio e alla splendida statua di Trunks del Futuro da 840 euro.