Dragon Ball Z, il falso Super Saiyan: un errore o una scelta?

La saga di Dragon Ball Z ha ormai oltre 30 anni eppure continua ancora oggi a far discutere di sé per aneddoti, retroscena e curiosità che di tanto in tanto tornano in auge. Una di queste, in particolar modo, si sofferma sul misterioso 'Falso Super Saiyan', ma di che si tratta?

L'introduzione del Falso Super Saiyan ha sollevato non poche perplessità tra i fan circa la sua effettiva utilità. Oggi si ritiene che tale forma sia stata introdotta per collocarsi a metà strada tra la forma base e il SSJ, una sorta di power-up per non ricorrere al Kaioh-ken. In realtà, tale descrizione sembra essere quella anche canonica della serie visto che l'ultima volta che la vediamo sul piccolo schermo è durante le scorribande di Goku e Paikuhan all'Inferno.

Nell'episodio 195 di Dragon Ball Z, infatti, vediamo il nostro eroe sfruttare quella forma per fare fuori in fretta e furia la squadra Ginew, tuttavia TOEI Animation aveva inizialmente pianificato che Goku si trasformasse regolarmente in Super Saiyan come nell'immagine allegata in calce. Il team, ritenendo il SSJ esagerato per far fronte a quella minaccia, decise in seguito di optare per una via di mezzo.

