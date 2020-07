Dragon Ball Z: una fan animation ci mostra lo scontro tra Janemba e Kid Bu

Quando si parla di antagonisti, la serie di Dragon Ball non è seconda a nessuno. Akira Toriyama e il suo team hanno creato un'incredibile varietà di villain iconici e tra questi, si annoverano senza dubbio il perfido Kid Bu e Janemba, il diabolico guerriero degli inferi. Ma come si concluderebbe uno scontro tra questi due?

L'utente Reddit QuantumF0am ha provato a rispondere a questa domanda realizzando la fan animation visibile in calce, della durata di appena venti secondi. Nonostante la clip si concluda in modo leggero e divertente, nei commenti si è aperto il dibattito su chi uscirebbe davvero vincitore da un ipotetico scontro.

Dragon Ball Z si è concluso nel 1996, mentre la pellicola Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli inferi è stata trasmessa nel marzo del 1995, circa nove mesi prima la trasmissione dell'ultimo episodio. Nel film, della durata di appena cinquanta minuti, Goku non riesce a sconfiggere il villain Janemba nemmeno sfruttando la forza del Super Saiyan 3, ed è costretto quindi a fondersi con Vegeta per dare vita a Gogeta. Considerati gli eventi occorsi nella serie originale, si potrebbe dunque presagire che Janemba sia molto più forti del demone rosa.

E voi cosa ne pensate? Chi vincerebbe? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! A proposito di Gogeta poi, avete dato un'occhiata alla splendida figuarts dedicata al personaggio apparsa sulle nostre pagine pochi giorni fa? Nel caso in cui la risposta fosse no, approfittatene per dargli un'occhiata!