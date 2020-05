Dragon Ball Z: una fan-art immagina lo scontro tra Gohan e gli Androidi in prima persona

L'universo di Dragon Ball gode di numerose pellicole, alcune delle quali che hanno ricevuto una discreta fortuna. Tra i film più apprezzati dell'intero immaginario di Akira Toriyama spicca sicuramente quello incentrato sulla storia di Trunks del Futuro e del suo maestro, il mitico Gohan.

Chissà quante volte avete sperato di veder diventare il figlio di Goku proprio come nella sua controparte del multiverso di Trunks del Futuro. Quell'alone di epicità che caratterizza Gohan, intento a difendere da solo la Terra dalla minaccia degli Androidi, è qualcosa di indimenticabile, una personalità talmente affascinante e in larga parte misteriosa da oscurare l'omonimo protagonista.

Di tanto in tanto, gli appassionati riprendono in mano l'iconica pellicola, reinterpretando lo spettacolare combattimento tra il saiyan contro C-17 e C-18. L'ultima di queste rappresentazioni artistiche è curata dall'artista ruto83 che ha immaginato lo scontro in questione dal punto di vista della futura moglie di Crilin. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan che sono rimasti stupiti dalla prospettiva in prima persona del cyborg.

Ma a proposito del personaggio, cosa ne pensate di questa illustrazione che ritrae Gohan Super Saiyan 2 con lo stile di Naohiro Shintani, il designer di Dragon Ball Super: Broly? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione per opinioni e commenti a riguardo.