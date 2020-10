Dragon Ball Z: questa fan art trasforma Cell in una creatura terrificante!

Dragon Ball Z ha una formula vincente per creare cattivi di successo. Il franchise tende a riutilizzare alcune caratteristiche quando si parla di villain, e i fan sono i primi a criticare il brand perché crea nemici molto simili tra loro. Un fan ha deciso di regalare a Cell un makeover terrificante.

In piena atmosfera da Halloween, questo design è stato creato dall'artista e fan della saga di Dragon Ball Z, Kamoa Creatives, e sta spopolando online. L'artista ha deciso di ricreare da zero il design di Perfect Cell, rendendolo uno dei più terrificati villain degli anime.

Questo disegno ha molti elementi in comune con quello che i fan hanno visto in Dragon Ball Z. La palette dei colori verde e viola è ripresa e sfruttata al meglio, insieme al corpo che però è diventato sempre più simile a quello di un vero e proprio insetto. Le ali frastagliate, gli artigli e una faccia terrificante, la mandibola da insetto, la bocca piena di denti e gli occhi rossi. Questo makeover ha trasformato Cell in qualcosa di ancora più mostruoso. Il personaggio era già decisamente spaventoso in Dragon Ball Z, ma questo design cambia completamente le cose!

Gohan sarebbe decisamente spaventato dal villain, e probabilmente anche Goku rabbrividirebbe alla vista di questo disgustoso nemico. A proposito di Gohan, non perdetevi la furia di Gohan SS2 in questo cosplay contro Cell. Vi consigliamo di dare un'occhiata a questa spettacolare fanart di Gohan SS2!

Che ne pensate di questo Cell? Lo preferite all'originale?