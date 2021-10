Dragon Ball Z, un fan cambia la storia: Vegeta Super Saiyan contro Freezer

Una delle saghe più iconiche di Dragon Ball Z è quella di Freezer in cui per la prima volta un Saiyan riesce a superare il proprio limite e a sviluppare una nuova forma, il Super Saiyan. Stiamo parlando ovviamente di Goku, il protagonista dell’opera, ma come sarebbe andata a finire se la stessa sorte fosse toccata a Vegeta?

Il ruolo di Freezer è un mistero e a distanza di anni dalla sua prima introduzione continua ad essere un elemento chiave per il futuro della narrazione, persino nel seguito intitolato Dragon Ball Super. I piani dell’Imperatore del Male vennero all’epoca interrotti da Goku che riuscì nell’impresa di sconfiggerlo grazie al Super Saiyan, una trasformazione iconica che ha caratterizzato tutte le successive battaglie della serie.

Ma se al posto di Goku ci fosse stato Vegeta? Un artista, un certo Seven Signs Art, si è posto questa domanda e ha provato a trovare una risposta in un’illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il Principe dei Saiyan con la tuta a brandelli e i colori dello splendido primo livello della trasformazione. Il risultato in questione ha riscosso un notevole clamore all’interno della community grazie all’interessante spunto di riflessione innescato dal thread.

