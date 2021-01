Dragon Ball Z: un fan ha customizzato la propria motocicletta per omaggiare l'opera

Nel corso degli anni, il maestro Akira Toriyama ha realizzato alcune delle copertine più iconiche del mondo dei manga. Una delle più celebri di Dragon Ball, in cui Goku parte all'avventura in sella a una motocicletta, è stata fonte d'ispirazione per la customizzazione di un vero bolide a due ruote.

Le copertine del manga di Dragon Ball hanno posto i personaggi dell'opera in situazioni in cui per forza di cose non si sarebbero mai potuti trovare nel corso della serie. Sebbene in uno dei più esilaranti episodi della serie animata Goku e Piccolo abbiano tentato di ottenere la patente, fallendo miseramente, il Saiyan è riuscito a mettersi in sella e pilotare una velocissima moto in una delle illustrazioni del manga.

E proprio questa fantastica copertina è stata fonte d'ispirazione per un fan della creazione di Toriyama. Come condiviso da lui stesso su Reddit, l'appassionato ha modificato la livrea della propria Yamaha YZF-R1 con lo schema di colori, blu e arancione, della tuta da combattimento di Goku. A distanza di decenni dall'uscita, l'alone di iconicità attorno al franchise di Dragon Ball ha ancora "un'aura potentissima".