Dragon Ball Z: un fan disegna lo spettacolare scontro tra Goku e Majin Vegeta

La saga di Majin Bu di Dragon Ball Z portò alcune novità nel mondo delle sette sfere, introducendo l'essere millenario e all'apparenza invincibile Majin Bu insieme al suo padrone Babidi, ma anche al potere Majin. Questo fu usato dal mago su Vegeta, sfruttando l'orgoglio e la rabbia del principe dei saiyan, in modo tale da raccogliere energia.

Questo portò a uno degli scontri più epici della seconda parte di Dragon Ball Z, ovvero quello che vide per l'appunto Vegeta in versione Majin con Goku. Il principe dei saiyan era risentito dalla potenza che aveva ottenuto il rivale e si era lasciato andare al potere di Babidi proprio per raggiungere nuove vette di potenza e riaffrontare Goku in uno scontro.

Un fan ha deciso di immortalare una delle fasi di questo scontro che vide Majin Vegeta vincitore, anche se il saiyan usò un tranello per tramortire Goku. Nell'illustrazione di @iouytuuyio che potete vedere in calce, Majin Vegeta colpisce con forza allo stomaco Goku, scaraventandolo contro una parete rocciosa che lascia il protagonista di Dragon Ball Z visibilmente in preda al dolore.

Cosa ne pensate di questa fan art di Dragon Ball Z? Un altro fan, invece, ha voluto verificare come sarebbe stato Goku Super Saiyan God durante Dragon Ball Z.