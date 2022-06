Dragon Ball Z: fan finge di essere Yamcha, la foto diventa virale

Alcune scene di Dragon Ball sono diventate iconiche del mondo anime e manga, altre addirittura basi di veri e propri meme. Una di quelle più celebri, senza alcun dubbio, è quella della morte di Yamcha durante la Saga dei Saiyan, evento oggetto di vere e proprie geniali iniziative.

La dipartita del giovane eroe è stato un momento tragico nella storia quanto particolarmente bizzarro tanto da rendere la sua scomparsa un evento degno di numerose iniziative. La scena della sua morte, con il corpo abbandonato al suolo all’interno di una crepa, è stato emulato in più occasioni in maniera originale, basti pensare a questo utente che ha sistemato un danno della macchina aggiungendo proprio Yamcha.

A tal proposito, recentemente è diventata virale in rete una foto -con oltre 171mila manifestazioni di apprezzamento- su Twitter in cui un utente, notando sul suolo un cerchio frastagliato con delle crepe, ha ben pensato di emulare l’iconica scena della dipartita di Yamcha. Tuttavia, a rendere lo scatto in questione ancora più esilarante è il fatto che nella foto appare un bambino, proprio come se fosse stato quest’ultimo a sconfiggerlo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo scatto virale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.