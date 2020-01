Dragon Ball Z: un fan immagina l'assorbimento di C-17 dalla prospettiva dell'androide

La saga di Cell in Dragon Ball Z ha dato modo ad Akira Toriyama di sperimentare le nuove forme del Super Saiyan, giocando con i power-up e l'infinito potenziale dei propri eroi. Ma in questa interessante parentesi, entra in gioco anche una componente micidiale, dettata dalla malvagità dell'antagonista principale dell'arco narrativo.

Ruto830 è tra gli artisti più apprezzati nell'ultimo periodo, grazie alla sua geniale intuizione nel realizzare fantastiche illustrazioni a tema Dragon Ball Z pur ribaltandone la prospettiva. Le visuali in prima persona che fanno da cornice ai disegni, infatti, hanno dato grande notorietà al fan del celebre franchise di Akira Toriyama. A tal proposito, Ruto ha realizzato l'ennesima rappresentazione grafica cambiando il punto di vista del soggetto, affidato questa volta a C-17.

La malvagità di Cell, un essere creato appositamente per diventare perfetto tramite l'assorbimento di due specifici androidi, non si è fatta alcun scrupolo nel compiere spaventosi gesti, eliminando poco a poco gli abitanti di intere cittadine. L'artista in questione ha tentato proprio di emulare l'esatto momento in cui Cell sta assorbendo C-17, il tutto visto dalla prospettiva dell'androide. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae con maestria il torbido destino che sta per investire il ribelle fratello di C-18.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ammirato questo artwork speciale dedicato a Trunks.