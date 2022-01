Dragon Ball Z, un fan immagina la fusione tra Trunks e Gohan del futuro

Dragon Ball Z è uno degli anime più amati di sempre. Tantissime generazioni sono cresciute con le avventure di Goku, Gohan, Vegeta e gli altri guerrieri Z, che ancora oggi vengono celebrate. E mentre Dragon Ball Z torna su Italia 2, tantissimi fan si dilettano a fare illustrazioni sui personaggi "What If?" della serie.

Per personaggi "What If?" si intendono tutti quelli che non sono mai comparsi nella serie originale di Akira Toriyama. Ad esempio, in diversi videogiochi di Dragon Ball è presente Vegeta Super Saiyan 3, che non è mai stato disegnato dal maestro nel manga né tantomeno comparso nell'anime di TOEI Animation.

Nonostante ciò, i personaggi "What If?" ben realizzati hanno sempre scaldato i cuori dei fan. Tramite il suo account Twitter, @DBSKAKERU1 ha condiviso la sua illustrazione della fusione tra Trunks e Gohan del futuro. Il figlio di Vegeta, una volta tornato nella sua epoca e aver sconfitto gli androidi, si sarebbe fuso quindi con Gohan, per affrontare una minaccia più grande.

L'illustrazione è realizzata a matita su foglio con dei colori molto leggeri. I capelli del personaggio tendono al viola come quelli di Trunks, ma la capigliatura e il vestito sono quelli di Gohan del futuro. Non può di certo mancare la spada del figlio di Vegeta, ben riconoscibile sulle spalle del personaggio.

La serie di Akira Toriyama prosegue, con Dragon Ball Super 80 disponibile su Manga Plus. Nell'ultimo capitolo, Goku e Vegeta si trovano ad assistere a uno scontro di altissimo livello, senza poter intervenire.