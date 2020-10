Dragon Ball Z: Un fan immagina Trunks in versione CG

I vari cosplay e fan art di Dragon Ball Z hanno permesso ai numerosi appassionati di vedere i loro beniamini in situazioni e stili inediti. Un fan ha deciso di creare il celebre Trunks utilizzando la tecnica di CG.

Trovate il tweet dell'utente @zaphk in calce alla notizia, l'artista ha infatti ricreato la figura del figlio di Bulma e Vegeta in versione 3D, in particolare immortalando nel momento in cui arriva dal futuro per avvisare i protagonisti della serie di successo di Akira Toriyama del pericolo rappresentato da Cell. Il messaggio dell'autore ha riscosso un notevole successo, diventando subito virale con più di 15 mila Mi Piace e oltre 2 mila commenti.

I numerosi fan dell'anime hanno infatti apprezzato questa diversa versione del personaggio, in particolare facendo notare l'espressione azzeccata di Trunks, adatta alla sua tragica storia. Apparso per la prima volta nelle puntate di Dragon Ball Z, Trunks ha colpito subito tutti gli appassionati, assicurandosi quindi un posto nelle diverse opere successive legate alla saga di Goku e degli altri personaggi apparsi nell'opera. Se cercate altri lavori e disegni dei fan, vi segnaliamo questa divertente fan art di Dragon Ball Z, incentrata sul rapporto tra Gohan e Radish oppure ecco un cosplay dedicato a C18.