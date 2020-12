Dragon Ball Z: un fan immagina Vegeta trasformarsi in Super Saiyan nella Saga di Freezer

Uno dei momenti più iconici di Dragon Ball Z, forse quello che maggiormente ci ha fatto innamorare del franchise, è stato radicalmente modificato in questa fan art realizzata da un animatore e artista nostrano.

Vi siete mai chiesti se al posto di Goku fosse stato Vegeta a trasformarsi in Super Saiyan e combattere Freezer su Namek? Una risposta a questa domanda ci viene fornita da @chry_insi_art, artista e animatore diciannovenne che collabora per Dragon Ball Deliverance, serie non canonica fan made disponibile su YouTube. Ammiriamo come sarebbe potuto andare lo scontro in questa linea temporale parallela.

La strepitosa fan art ritrae un infuriato Freezer, in primo piano, lanciarsi all'attacco di Vegeta. Tuttavia, questa volta il Principe dei Saiyan è pronto al combattimento; trasformatosi in Super Saiyan, l'eterno rivale di Goku sta per mettere fine alla vita del suo ex padrone. Il disegno, a colori, è realizzato in maniera strepitosa. A colpire maggiormente è la qualità del tratto della muscolatura dei due protagonisti, oltre che la fedeltà alla matita di Toriyama. Che ve ne pare di questa fan art? Un altro fan di Dragon Ball Z ha decorato l'albero di Natale con la Sfera Genkidama. Una palla di fuoco ha illuminato il Giappone: secondo i fan di Dragon Ball sono arrivati i Saiyan.