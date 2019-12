Dragon Ball Z: un fan migliora il design del Super Saiyan 3 mantenendo i capelli corti

Tra i tanti power up canonici di Goku, uno dei più sottovalutati è stato senza dubbio quello del Super Saiyan di terzo livello, mostrato poche volte in Dragon Ball Z e in sole due occasioni nel sequel Dragon Ball Super.

A differenza del Super Saiyan 2 del resto, la trasformazione richiede un enorme dispendio di Ki e di conseguenza riduce notevolmente il lasso di tempo in cui può essere utilizzata senza conseguenze. Questi problemi tendono a rendere la forma del Super Saiyan di terzo livello meno utile in confronto agli altri power up, specialmente vista l'efficacia delle forme God e Blue.

Il design comunque è sempre stato uno dei più apprezzati dai fan della serie e proprio a questo proposito, l'artista Antonio Malara ha deciso di provare a realizzarne una versione leggermente differente partendo dallo sketch dell'utente Twitter Merik_MERIMO. In calce potete dare un'occhiata al risultato, una bellissima rappresentazione del Super Saiyan di terzo livello con i capelli corti.

A questo proposito vi ricordiamo che giusto pochi giorni fa vi avevamo mostrato la forma originale del Super Saiyan 3, caratterizzata dalla presenza della coda e nata proprio da uno sketch in cui Goku presentava una capigliatura meno folta.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo ritocco? Fatecelo sapere nei commenti. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai nostri leak esclusivi di Dragon Ball Super 2!