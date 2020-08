Dragon Ball Z: un fan mostra la sua immensa collezione di Lego

Dragon Ball Z non rappresenta solo il capolavoro del maestro Akira Toriyama, ma anche una delle serie fondamentali in ambito manga ed anime, capace di influenzare decine di autori e conquistare milioni di fan. Il successo è stato alimentato anche dalla quantità impressionante di merchandise dedicato a Goku e compagni.

Nonostante tuttora arrivino sul mercato nuove figure, Funko Pop!, gadget di ogni tipo, statue riguardanti qualsiasi personaggi visto sia nelle serie regolari che in altri media, Dragon Ball, come molti anime, non ha mai ottenuto dei prodotti ufficiali LEGO.

Per questo un fan ha deciso di realizzare i Guerrieri Z, e alcune delle ambientazioni più importanti della serie, utilizzando i mattoncini colorati più famosi del mondo. Potete vedere il risultato di questo lavoro nel post in calce alla notizia, condiviso da @Vertkage su Reddit.

Dalle foto riportate vengono mostrati sia luoghi della prima serie, quando ancora l'universo di Dragon Ball non era esteso come oggi, sia personaggi che non sono mai più riapparsi nelle stagioni successive. Le riproduzioni mostrate dal fan riguardano la Kami House, con il Maestro Muten, Lunch, Crilin e Goku, il Tempio di Dio con Popo e il Supremo, per poi arrivare all'incredibile arena del Torneo Tenkaichi, e all'evocazione del Drago Shenron con i Guerrieri Z e alcuni avversari sullo sfondo.

