Dragon Ball Z, un fan propone la sua idea per una trilogia live action... geniale!

La fortuna di Dragon Ball Z e i film live action sono due correnti estremamente incidenti, due percorsi che le poche volte che si sono incontrate sono sfociati in un piccolo disastro. Tuttavia, l'idea di un fan potrebbe realmente cambiare le carte in tavole qualora un investitore decidesse di puntare sul progetto. Ma andiamo per ordine.

Sappiamo benissimo quali sono i migliori momenti di Dragon Ball Z, eppure, proviamo a cambiare, per un attimo, il protagonista dell'opera. Lasciamo che a dirigere le redini dello scontro con Freezer sia Vegeta, l'iconico Principe dei Saiyan, che sin dall'eliminazione del suo pianeta ha covato un forte desiderio di vendetta e si è duramente allenato per poter giungere a compimento del suo obiettivo.

Una trilogia di film, è questo che ha immaginato Astor Alexander su Behance, attraverso una serie di gallerie di immagini in cui illustra punto per punto l'idea del suo progetto, con una meticolosità incredibile, sintomo di un interesse nato di certo non nelle ultime 24 ore. Dalla realizzazione di un concept art incredibile, a un character designer ancor più strepitoso, non rinnega il suo interesse verso un cast asiatico, dove vige l'ambientazione creato da Toriyama, ma che rispetti alcuni canoni visivi necessari al comparto artistico da lui immaginato.

In realtà, è estremamente difficile descrivere l'immaginario da lui concepito, per questo motivo vogliamo lasciare i giudizi direttamente a voi, riportandovi in calce alla notizia solo alcune delle illustrazioni preparatorie, invitandovi a recuperare le idee base con il link inserito alla fonte e con il ripasso della nostra Recensione di Dragon Ball Z.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'immaginario di Astor Alexander? Vi piacerebbe se riuscisse a prendere vita nella trilogia cinematografica da lui ideata?