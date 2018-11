Dragon Ball Z: fan realizza un disegno a tema Hallowen con le varie forme di Majin Bu

Un fan di Dragon Ball Z ha realizzato, per Hallowen, un’illustrazione con protagonisti Majin Bu e le sue varie forme, ovviamente tutti vestiti a tema per l’occasione.

Come potete vedere più in basso, in calce alla notizia, l’illustrazione mostra:

Good Bu come la mummia;

come la mummia; Super Bu (Majin Bu malvagio, da non confondere con Evil Bu) nei panni di Frankenstein;

(Majin Bu malvagio, da non confondere con Evil Bu) nei panni di Frankenstein; Super Bu potenziato (grazie all’assorbimento di uno, o più, individui) come Dracula;

(grazie all’assorbimento di uno, o più, individui) come Dracula; Kid Bu nelle vesti della strega malvagia.

Come vi sembra il lavoro del fan? Vi piace?

Vi ricordiamo, inoltre, che, attualmente sulla rete Mediaset Italia 2, stanno andando in onda le repliche delle puntate di Dragon Ball Z della saga di Majin Bu. Per chi fosse interessato a queste repliche consigliamo la lettura di QUESTA notizia.

L’anime di Dragon Ball Z venne realizzato dalla Toei Animation tra il 1989 e il 1996. Alla regia vi era Daisuke Nishio (Dr. Slump, Futari wa Precure (la prima serie), Air Master), mentre alla scrittura dello script vi era Takao Koyama ( si occupò dello script dei primi 13 film di Dragon Ball Z e dello Special dedicato a Bardak, si occupò anche della composizione della serie di Saint Seiya). La soundtrack venne composta, invece, da Shunsuke Kikuchi (Doraemon (1979), Doraemon Movie 1-18, Dr. Slump Movie 1-8, Dragon Ball, Dragon Ball Kai, Getter Robo, Tiger Mask, UFO Robo Grendizer, Capitan Harlock SSX – Rotta verso l’infinito).

Akira Toriyama è l’autore originale e il mangaka della serie. Il manga di Dragon Ball venne pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1984 al 1995, anno in cui la serie originale si concluse. In Italia il manga è edito da Star Comics.