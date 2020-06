Dragon Ball Z: un fan realizza un originale cosplay di Ginew

Ricordate quel soleggiato giorno su Namecc, quando tra prati verdi e namecciani impauriti il temibile Freezer è atterrato sul pianeta con al seguito il suo esercito e la sua smania di conquista e distruzione? Era quando il Super Saiyan ancora non si sapeva neanche cosa fosse e i livelli di potere non erano certo quelli attuali.

Quel giorno, in compagnia di Freezer, atterrò sul pianeta anche la "temibile" squadra Ginew, capitanata, appunto, da Ginew in persona. Per quanto in realtà non avessero un potere combattivo poi così temibile, all'epoca si erano rivelati dei veri ossi duri per i nostri eroi, specialmente il loro capitano a causa della tecnica dello scambio dei corpi, stessa tecnica che, alla fine, sancì la sua disfatta.

Sono passati tantissimi anni da quel giorno, quando nelle televisioni italiane, Dragon Ball Z, per la prima volta, mostrava il viso viola del personaggio. Pertanto, forse, dopo tutti questi anni, la memoria può fare brutti scherzi e alcuni di voi non ricorderanno bene l'aspetto dell'essere o, forse, lo ricorderanno solo in parte. Non allarmatevi, perché vi veniamo in aiuto noi, mostrandovi un incredibile e raro cosplay che un fan ha realizzato proprio su Ginew, riuscendo così bene da far sembrare il tirapiedi di Freezer reale come non è mai stato prima d'ora.

Il costume è stato realizzato dal cosplayer di Instagram, mono_cultura13, che, come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce all'articolo, ha compiuto una vera e propria opera d'arte, facendo diventare interessante un personaggio che, a dirla tutta, è sempre sembrato un po' ridicolo.

