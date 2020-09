Dragon Ball Z: fan realizza una terrificante Concept Art realistica di Evil Bu

Evil Bu, l'incarnazione di tutta la malvagità presente nel demone Majin Bu, è indubbiamente uno degli esseri più spietati e terrificanti che siano mai stati ideati da Akira Toriyama, nonché il protagonista di innumerevoli fan art. Tra le tante però, ce n'è una che sicuramente vi colpirà: quella del giovanissimo artista brasiliano risottodesenhos.

In calce potete dare un'occhiata al disegno, una Concept Art estremamente curata ritraente il volto dell'antagonista, così come apparirebbe nella realtà. Il design cartoonesco degli anime spesso nasconde questi dettagli, ma fortunatamente le opere dei fan ci aiutano a comprendere quanto possano essere terrificanti questi esseri agli occhi dei comuni cittadini.

Pochi mesi fa Raf Grassetti, l'Art Director del videogioco per PlayStation 4 God of War, decise di realizzare una serie di illustrazioni dedicate a Dragon Ball, ritraendo vari antagonisti in chiave realistica e riscuotendo un successo incredibile. Questi lavori hanno ispirato migliaia di artisti a fare lo stesso, e riportato in auge una tipologia di artwork tra le più interessanti in assoluto.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa illustrazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste appassionati di questo tipo di omaggi poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al bellissimo artwork con protagonista Gohan pubblicato una settimana fa, in cui il Saiyan viene ritratto mentre rinnega il suo passato da Great Saiyaman.