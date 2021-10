Dragon Ball Z: un fan ha realizzato dei wallpaper perfetti per il vostro smartphone

L'immaginario di Dragon Ball è ricco di milioni di appassionati in tutto il globo che saltuariamente dedicano manifestazioni di creatività o piccoli colpi di genio al capolavoro di Akira Toriyama. Di tanto in tanto ne emergono alcune piuttosto particolari e perfette per sostituire il vostro sfondo del telefono.

Sono tantissimi i fan cresciuti insieme alle avventure di Goku e dei suoi amici, alcuni dei quali sono talmente legati alla serie che hanno persino immortalato in maniera indelebile l'opera attraverso dei tatuaggi come dimostra questo bellissimo tattoo dedicato al sacrificio di Vegeta.

Ad ogni modo, in rete vengono diffusi quotidianamente illustrazioni dedicate, alcune anche piuttosto originali come questa recente fan-art che reinterpreta lo scontro con Freezer. A tal proposito, recentemente un artista ha condiviso i suoi ultimi lavori a tema Dragon Ball che sono perfetti come wallpaper del vostro smartphone. Alan ha infatti reinterpretato alcune scene iconiche della saga con uno stile a metà strada tra Dragon Ball Z e l'iconico tratto di Naohiro Shintani. Potete comunque dare un'occhiata alle illustrazioni in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste rappresentazioni grafiche, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.