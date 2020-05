Dragon Ball Z: un fan reimmagina l'arrivo dei saiyan sulla Terra

La seconda parte del manga di Dragon Ball, nella serie animata nota come Dragon Ball Z, introduce un repentino cambio di tono sin dal primo arco narrativo. Se agli inizi della serie eravamo abituati a una commistione di situazioni scanzonate e di combattimenti all'ultimo sangue, la saga dei saiyan rappresenta uno spartiacque.

Da lì in avanti si virerà verso delle atmosfere narrative progressivamente più dark, dove la vita dei nostri protagonisti è continuamente in bilico a causa delle misteriose minacce extraterrestri. La venuta di Radizt costituiva solo un preludio a un susseguirsi di guerrieri dalla forza sovrumana.

Un fan del brand di Akira Toriyama ha rappresentato, attraverso una magnifica illustrazione, il trio dei Saiyan in uno stile inedito. L'artista, Aldger Relpa, ha dipinto un'ambientazione rocciosa, non è chiaro se sia la Terra o pianeta generico; in primo piano si scorge il Principe dei Saiyan, mentre alle sue spalle riconosciamo chiaramente Raditz e Nappa.

E' proprio grazie all'arrivo dei Saiyan che Goku e compagni prendono coscienza del pericolo che si nasconde nello spazio, una minaccia nota con il nome di Lord Freezer, uno degli antagonisti più azzeccati dell'intera serie.

Il villain è stato reintrodotto anche nell'universo di Dragon Ball Super, in ben due lungometraggi, al momento però ne abbiamo perso le tracce. Nonostante se la sia data a gambe dopo la sonora sconfitta contro Broly, Freezer è ancora vivo, pronto per organizzare la sua prossima macchinazione ai danni di Goku e Vegeta.

Oggi compie gli anni il Cell Game, il torneo che mise in risalto il potere di Gohan. Dato che siamo in tema di fan art, un artista ha ritratto brillantemente il ritorno di Goku e Freezer sul pianeta di Namek.