Dragon Ball Z: un fan reimmagina la sconfitta di Kid Bu con una fantastica fan art in POV

Le storie tendono spesso a metterci nei panni dei buoni, quegli eroi senza macchia e senza paura che sconfiggono i cattivi salvando il mondo. A Goku in Dragon Ball è successo più volte, passando da minacce terrestri a quelle galattiche, via via sempre più gravi e letali. Ma se per una volta ci calassimo nei panni dell'antagonista, cosa vedremmo?

Lo scontro di chiusura di Dragon Ball Z fu quell'epico Goku contro Kid Bu, col malvagio mostro rosa che non ne voleva sapere di perdere. Questo finché, aiutato da Mr. Satan, Majin Bu e Vegeta, Goku non è riuscito a recuperare abbastanza energia da creare una Genkidama talmente grande da distruggere anche le più piccole particelle del nemico all'apparenza immortale.

Un disegno del fan ruto830, che ha spopolato in rete negli scorsi giorni, ci ha presentato un punto di vista inedito di questa scena di Dragon Ball Z, facendocela vivere direttamente dagli occhi di Kid Bu. Il momento scelto è quello poco dopo l'impatto con la sfera quando il nemico, impossibilitato a trattenerla o respingerla, inizia a subire il colpo e disintegrarsi.

Le mani sono già sul punto di non ritorno mentre un Goku lontano mentre si libra in aria lo saluta e spera che un giorno l'essere che ha distrutto tanti pianeti possa reincarnarsi in una persona buona. Una fanart che concede un punto di vista davvero inedito.

Proprio durante questa saga di Dragon Ball Z Goku esordì nella forma di Super Saiyan 3,mentre un fan ha deciso di rappresentare in una versione realistica Kid Bu.