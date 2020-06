Dragon Ball Z: un fan ricrea Goku Vs Vegeta in stop-motion

La serie di Dragon Ball Z è segnata da molti momenti e scene indimenticabili, che hanno cambiato la storia di Son Goku, e dei suoi compagni, in maniera più o meno profonda. Tra questi si ritrova sicuramente il primo, iconico, scontro tra Goku e Vegeta, importante per vari motivi.

Infatti, non solo l'arrivo dei Saiyan sul pianeta Terra ci ha introdotto ad un universo sterminato possibilmente pieno di minacce, ma anche alla razza originaria di Goku, rivelando e spiegando allo stesso tempo dei dettagli che erano già presenti nella prima serie. Inoltre l'introduzione del personaggio del Principe dei Saiyan, Vegeta, ha sconvolto per sempre il franchise creato da Akira Toriyama.

Lo scontro tra i due Saiyan è tuttora ricordato come uno dei momenti più alti della serie, dove il protagonista si è spinto incredibilmente oltre i suoi limiti, scatenando addirittura il Kayoken di quarto livello. Proprio per l'importanza di questo combattimento un fan ha voluto ricreare alcune delle sequenze mostrate nell'anime e nel manga utilizzando delle figure e realizzando un video in stop-motion.

Nel video, che trovate in fondo all'articolo, l'autore ha poi scelto di cambiare il finale canonico, introducendo la forma Super Saiyan Blue, introdotta in Dragon Ball Super, raggiunta quasi contemporaneamente da entrambi i personaggi. Ricordiamo che Vegeta è stato protagonista di una buffa fanart, insieme a Radish e Nappa.