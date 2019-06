Dragon Ball Z: un fan ricrea un'iconica scena con degli spaghetti!

L'opera originale di Akira Toriyama, Dragon Ball, ha presentato nel corso della sua serie alcuni momenti divenuti negli anni iconici. In particolare, durante la serie Z, abbiamo assistito a diverse morti impossibili da dimenticare.

Una di questa è sicuramente quella di un personaggio, che purtroppo, in un serie dominata da Saiyan e divinità, viene spesso messo in ombra. Stiamo ovviamente parlando di Piccolo, che durante la Saga dei Saiyan ha sacrificato la propria vita per salvare il piccolo Gohan, in una scena che i fan ricorderanno bene.

Riconoscendo l'importanza del gesto del namecciano, un fan di Dragon Ball ha deciso di ricreare il momento utilizzando delle action-figure e... degli spaghetti!

L'utente Twitter, Tanaka Tatsuya, ha pubblicato sul social network la fotografia che potete trovare in calce alla notizia, in cui troviamo il povero Piccolo sconfitto dai carboidrati, a conferma del fatto che si trattino un vero e proprio nemico per chiunque cerchi di mantenere la linea. Nonostante la foto faccia sicuramente sorridere, è innegabile che la resa sia assolutamente ottima.

Ricordiamo che quando fu introdotto, Grande Re Demone Piccolo, aveva l'obiettivo di conquistare il mondo, ma fu dopo che Goku lo sconfisse che sputò un uovo da cui sarebbe nato il Piccolo che conosciamo oggi.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una meravigliosa illustrazione di Piccolo da Masaki Sato, mentre abbiamo recentemente assistito ad uno dei migliori cosplay di Goku Super Saiyan.