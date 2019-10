Dragon Ball Z: un fan ridisegna alcuni personaggi in stile cartoon

In tutti gli anni della sua pubblicazione lo stile del franchise Dragon Ball è rimasto più o meno lo stesso. Un fan della serie ha tuttavia deciso di cimentarsi nella rappresentazione di alcuni personaggi, immaginandoli in un mondo molto più cartoonesco, che si allontana dall’universo dei guerrieri Z originali. Scopriamo insieme i dettagli.

L’utente DavidK9292 ha condiviso su Reddit un’immagine con i volti degli antagonisti più emblematici di Dragon Ball Z. Tra questi figurano Vegeta, Cell, Freezer, Majin Bu e anche gli androidi C 17 e C 18, tutti con uno stile molto più semplice ma in grado comunque di presentarli in maniera abbastanza fedele. Potete trovare i disegni in fondo alla pagina.

Molti appassionati non definirebbero Dragon Ball e i suoi sequel, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, come cartooneschi, eppure sono caratterizzati da diversi momenti esilaranti. Come quando il maestro Muten comincia a sanguinare copiosamente dal naso ogni volta che incontra una ragazza molto carina, oppure le espressioni estremamente sorprese, e contorte, che Mr. Satan sfoggia di fronte agli incredibili poteri dei Sayan, e ancora possiamo notare come l’ilarità sia presente in ogni vignetta in cui appare Fat Bu.

Di sicuro una delle scene in cui si manifesta l’assurdità tipica che avvicina l’opera di Toriyama ai “cartoon” è quando la vittoria del torneo di Cell viene riconosciuta al simpatico Mr. Satan, considerando invece gli scontri sostenuti dai Guerrieri Z come un tentativo inutile di sconfiggere quella terribile creatura.

Ricordiamo che attualmente Dragon Ball Super è al capitolo 52, contando in Italia 8 volumi editi da Star Comics, e che è di recente apparso tra i bestseller del New York Times.