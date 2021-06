Dragon Ball Z, un fan riscrive la storia: e se Goku fosse stato più veloce contro Cell?

La tecnica più veloce in assoluto in Dragon Ball è il teletrasporto, o questo quantomeno è quello che Akira Toriyama ci ha fatto credere sino a questo momento. Dopotutto, infatti, la trasmissione istantanea è un fenomeno immediato e impossibile da prevedere. Eppure, per quale motivo Goku non l'ha usata contro Cell?

Il capitolo 72 di Dragon Ball Super sembra tuttavia aver spezzato la storica supremazia del teletrasporto in quanto Granolah, l'individuo più forte del settimo universo, pare possedere una velocità superiore alla trasmissione istantanea. Ad ogni modo, se Goku non si fosse perso nei saluti o non avesse aspettato tanto che Cell raggiungesse il suo culmine, il nostro eroe sarebbe riuscito a salvare tutti, Re Kaioh e se stesso compreso.

Allora un fan, un certo Lonely, ne ha approfittato per riscrivere la storia di Dragon Ball in una clip di appena 23 secondi, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui Goku si teletrasporta insieme a quello che resta dell'essere perfetto per poi tornare subito dopo con i pochi abitanti del pianeta di Re Kaioh. Nel video c'è anche spazio al ritorno di Cell che, tuttavia, viene facilmente sconfitto dall'onda energetica padre-figlio.

Si tratta dunque di una ricostruzione della storia quantomeno più realistica seppur meno potente sul fronte emotivo. E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea di Lonely, Goku avrebbe potuto comportarsi diversamente? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.