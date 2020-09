Dragon Ball Z: un fan trasforma la Saga di Namecc in un film di due ore

Nel caso in cui foste fan di Dragon Ball e desideraste recuperare una delle migliori saghe di Z, sarete sicuramente felici di sapere che un utente è recentemente diventato virale dopo aver pubblicato un interessante lungometraggio fan made. Il video in questione, disponibile qui sopra, non è che un montaggio della Saga di Namecc.

Scabab, questo il nome dell'utente YouTube che ha realizzato l'editing, ha rivelato di aver scelto di utilizzare gli episodi del remake Dragon Ball Kai anziché quelli dell'originale, poiché in questi c'è un utilizzo minore della musica di sottofondo, caratteristica che rende più semplice l'operazione di modifica. Il lungometraggio in questione include tutti gli episodi dedicati alle prime due minisaghe: l'arrivo su Namecc e lo scontro con la Squadra Ginew.

Lo scopo del canale è quello di creare una serie di film che permettano a tutti i fan anime che desiderino approcciarsi a Dragon Ball Z di vedere la serie in maniera scorrevole, senza filler e interruzioni continue. L'utente ha confermato che un nuovo lungometraggio, questa volta dedicato allo scontro con Freezer, arriverà nel corso del mese di novembre.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'idea? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo cosplay di Goku e Vegeta e al nostro recente approfondimento sugli anime di Dragon Ball.