Dragon Ball Z: una fanart mostra l'allenamento sostenuto da Videl per diventare Saiyaman 2

L'alter ego di Gohan, Great Saiyaman, fece la sua apparizione durante la saga di Majin Bu di Dragon Ball Z. Nato come un modo per proteggere l'identità del ragazzo, divenne poi un elemento notevolmente comico a causa delle sconclusionate danze del giovane saiyan. Il personaggio di Great Saiyaman ha poi però ampliato il suo gruppo.

Ciò è avvenuto grazie a Videl, futura moglie di Gohan, che durante uno dei film di Dragon Ball Z, L'eroe del Pianeta Conuts, lo affianca nelle vesti di Great Saiyaman 2. Nonostante la giovane fosse già addestrata alla lotta, combattere il crimine da umana implicava un grosso rischio, e pertanto Gohan l'ha sicuramente addestrata a dovere.

Il fan Takudrawings ha deciso di immortalare uno di questi momenti d'allenamento tramite una fan art in bianco e nero che potete vedere in calce. Nel disegno abbozzato, Videl sembra lanciarsi all'attacco con i vestiti da eroina indosso, mentre un Gohan contento alle spalle fa il tifo per lei. La figlia di Mr. Satan sicuramente si è fatta valere più di una volta in paragone ai nemici umani.

E voi avreste voluto vedere questa coppia in azione per più tempo in Dragon Ball Z? I fan di Dragon Ball Z possono ammirare la versione reale di Videl di una cosplayer, mentre in origine il design di Gohan e della ragazza secondo Toriyama potevano essere molto diversi.