Dragon Ball Z: una fanart ci mostra il primo ricordo di Goku dalla sua prospettiva

Dragon Ball Z non si contraddistingue sicuramente per momenti commoventi o intensi dal punto di vista emotivo, ma ci sono state nel corso degli anni alcune situazioni, anche del passato, che sono riuscite a discostarsi temporaneamente dai combattimenti all'ultimo sangue con avversari incredibili, e quasi sempre hanno riguardato il piccolo Goku.

È stata la pellicola più recente del franchise, Dragon Ball Super: Broly, a rivisitare in maniera più precisa gli eventi precedenti alla distruzione del pianeta Vegeta, e in una scena abbiamo assistito ad una discussione particolare tra Bardack e Gine, genitori di Goku.

Dopo essere tornato sul pianeta, Bardack rivela alla moglie i terribili piani che Lord Freezer avrebbe in mente per il destino della razza Saiyan. Temendo un attacco improvviso il guerriero propone a Gine di allontanare al più presto possibile Goku dalla superficie di Vegeta. Come sappiamo le preoccupazioni di Bardack si riveleranno vere, e sarà lui stesso a fronteggiare Freezer, venendo brutalmente sconfitto.

L'artista @ruto830 torna a proporci uno dei suoi disegni in prima persona, e stavolta il protagonista è Goku, che, dalla sua capsula osserva i genitori discutere riguardo la sua salvezza. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

