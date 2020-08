Dragon Ball Z: una fanart mozzafiato trasforma Goku in un vecchio maestro d'arti marziali

Nelle numerose avventure firmate Akira Toriyama abbiamo visto Goku crescere, diventare un uomo adulto, formare una famiglia, ed essere sempre pronto a combattere e a superare i propri limiti, partendo dalla prima trasformazione in Super Saiyan in Dragon Ball Z , per arrivare alle più recenti Super Saiyan God, Blue e all'Ultra Istinto.

Se si considera il fatto che Dragon Ball Super è ambientato nei dieci anni che separano la sconfitta di Majin Bu e l'epilogo di Dragon Ball Z, è molto improbabile che riusciremo a vedere un Goku invecchiato, che magari continua ad allenarsi nonostante abbia raggiunto una veneranda età.

Tuttavia un fan, l'artista Marcelo Ventura, ha voluto immaginare come sarebbe il Saiyan con i capelli diventati bianchi a causa del tempo, accompagnati anche da una lunga barba, quasi mai apparsa nelle serie regolari. L'illustrazione, riportata in calce, è caratterizzata da uno stile quasi realistico, dei toni un po' dark, e presenta diversi, e simpatici, dettagli che non saranno sfuggiti ai fan di vecchia data.

Oltre al bastone e al guscio di tartaruga del Maestro Muten che si vedono alle spalle di Goku, troviamo anche le piccole sfere del drago allacciate alla tunica, e una scodella e delle bacchette nelle mani del protagonista, come per ricordarci gli intermezzi comici che lo vedevano impegnato a mangiare quantità sproporzionate di cibo.

Cosa ne pensate di questo particolare salto temporale per il personaggio di Goku? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.